Kamyon sürücülerinden saldırı: Uyaran vatandaşı darp edip kaçtılar
Kayseri'de iddiaya göre far lambaları yanmayan ve plakası olmayan hurda yüklü kamyon sürücüsü kendisini uyaran H.P. (32) isimli kişiyi trafikte darp etti. Olaya karışan şüpheliler polis ekipleri tarafından aranıyor.
Olay, 7 Mayıs 2025 saat 21:50 sıralarında Kuzey Çevreyolu Erkilet istikametinde meydana geldi. İddiaya göre hurda yüklü kamyonun far lambaları yanmamasıyla birlikte H.P (32) isimli sürücü kaza atlattı. Olay sonrasında sürücüyü uyarmak üzere kendisiyle konuşmak isteyen H.P., 3 kamyon sürücüsü tarafından darp edildi. Kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken H.P. ise karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelileri arama çalışması başlatırken, H.P.’nin ise tedavisi sürüyor.