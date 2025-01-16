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PFDK'dan Kayserispor'a 'çirkin tezahürat' cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Kayserispor – Samsunspor maçından taraftarın 'çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle' Kuzey Alt D Blok'ta yer alanlara 1 maç ceza geldi. Süper Ligin 19'uncu hafta maçlarının PFDK kararları açıklandı.

PFDK'dan Kayserispor'a 'çirkin tezahürat' cezası

Kayserispor – Samsunspor maçında alınan karar, “Kayserispor Kulübünün, 11.01.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Samsunspor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” şeklinde açıklandı.

Haber Merkezi

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