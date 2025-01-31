PFDK'dan Kayserispor'a para, Bahoken'e 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kayserispor ile Sivasspor maçında kırmızı kart gören Bahoken hakkında verilen karar şu şekilde açıklandı, “Kayserispor Kulübünün, 25.01.2025 tarihinde oynanan Sivasspor-Kayserispor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 120.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Stephane Bahoken’in kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu) ile karar verilmiştir.”