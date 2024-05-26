PFDK'dan Kayserispor, Başkan Ali Çamlı ve Nazon'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun bu akşamki yapılan toplantısı sonucu kararlar açıklandı Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu şekilde açıklandı, "Kayserispor Kulübünün, 18.05.2024 tarihinde oynanan Kayserispor –Konyaspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt B-C-D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’nın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’nın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü sporcusu Duckens Nazon’un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT’nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir," açıklamasında bulunuldu.