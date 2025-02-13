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  • PFDK'dan Kayserispor Kuzey Alt Tribün taraftarlarına 1 maç ceza

PFDK'dan Kayserispor Kuzey Alt Tribün taraftarlarına 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Kayserispor - Konyaspor maçını Kuzey Alt C ve D Bloklarda izleyen seyirciler Kayserispor'un Göztepe ile karşılaşacağı maçta tribünde yer alamayacak.

PFDK'dan Kayserispor Kuzey Alt Tribün taraftarlarına 1 maç ceza

PFDK tarafından bugün açıklanan kararlardan Kayserispor ile ilgili olan maddede şu ifadelere yer verildi, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.02.2025 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. Kayserispor Kulübünün, 08.02.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Konyaspor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt C ve D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir” denildi.

Haber Merkezi

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