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Boydak Holding'in 74 yaşındaki eski genel müdürü tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T.(74) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Boydak Holding'in 74 yaşındaki eski genel müdürü tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 3 Yıl 1 Ay 15 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T.(74) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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