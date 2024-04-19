Pikap takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Pikap takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Malatya karayolu Tahtalı köyü yakınlarında meydana geldi. 06 CBF 380 plakalı mitsubishi marka pikap araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Vali Çiçek'ten Başkan Büyükkılıç'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Çocuklara Özel Şenliğe ücretsiz ulaşım imkânı
Çocuklara Özel Şenliğe ücretsiz ulaşım imkânı
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kazakbaev'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Depremden sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti 
Depremden sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti 
Yeniden Refah'lı Göz Uzmanından 'orjinal göz' vaadi
Yeniden Refah'lı Göz Uzmanından 'orjinal göz' vaadi
Kuzey Anadolu Fay Hattını Bulan Kayserili Jeolog
Kuzey Anadolu Fay Hattını Bulan Kayserili Jeolog