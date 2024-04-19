Akkışla Belediye Başkanın mütevazı mal varlığı şok etti

Kendi mal varlığı olarak banka hesabında 30 bin lira, Zümrüt Mahallesi’nde 100 metre kare ev, Akkışla merkezde 2 katlı kargir ev, Akkışla merkezde 2 bin metre kare bahçe, ahırda 5 adet buzağı ve 20 adet inek olarak duyuran Başkan Dursun Belediye borcunun ise 17 milyon 711 bin 899 lira olduğunu açıkladı.

31 Mart seçimlerinde CHP’den seçilen Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun kendi mal varlığı ve Akkışla Belediyesi’nin borcunu belediye binasına asarak vatandaşlarla paylaştı. Belediyenin mevcut borcunun 17 milyon 711 bin 899 lira olduğunu ilan eden Başkan Dursun, kendi mal varlığı olarakta banka hesabında 30 bin lira, Zümrüt Mahallesi’nde 100 metre kare ev, Akkışla merkezde 2 katlı kargı ev, Akkışla merkezde 2 bin metre kare bahçe, ahırda 5 adet buzağı ve 20 adet inek olarak duyurdu.

‘AKKIŞLA’DA ARTIK HER ŞEY ŞEFFAF’

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, ise “Akkışla Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dursun; şeffaf belediyeciliğin ilk icraatını yaptı. Akkışla’da artık her şey şeffaf. Belediye Başkanımız Belediyeyi devraldığı tarih itibariyle ne kadar borçla aldığını Akkışla’da herkesin görebileceği yerde ilan etti. Ayrıca Belediye Başkanımız, yine Belediye Başkanı seçildiği tarih itibariyle mevcut malvarlığını da belediye binasına asmıştır. İşte şeffaf belediyecilik, işte Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği, işte Akkışla. Değerli Mustafa Dursun Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.