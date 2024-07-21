Pınarbaşı'nda sunulan sağlık hizmetleri yerinde değerlendirildi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; sağlık müdürlüğü yöneticileri ve ilgili birim sorumlularıyla Pınarbaşı’nda sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Ziyaret çerçevesinde Pınarbaşı Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezinde değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Erşan, önümüzdeki süreçte ilçeye kazandırılması planlan sağlık kompleksinin inşaatını da yerinde görerek incelemelerde bulundu. Ziyaretleri sırasında hizmet sunum alanlarını dolaşarak görevi başındaki personelin istek ve önerilerini dinleyen Erşan, hastanede tedavi gören hastalara da geçmiş olsun temennilerini iletti. İl Sağlık Müdürü Erşan’ın saha ziyaretleri sırasında müdürlük ekipleri de ilçedeki sağlık tesislerini yerinde görerek; kullanılan tıbbi cihazlar, resmi dokümanlar, hasta istatistikleri, bebek - gebe izlem sayıları, kanser tarama sayıları ve hizmet sunum alanları hakkında değerlendirme raporunu hazırladı. Günün sonunda hazırlanan rapor, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan başkanlığında gerçekleşen toplantıda incelenerek, ilçedeki sağlık tesislerinin ihtiyaçların hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda konuşan Erşan; Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Funda Kıranatlıoğlu ve ilçedeki sağlık çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür etti.