Pınarbaşı'ndaki sonuca itiraz

MHP tarafından mühürsüz oy torbaları taşındığı iddiasıyla sonuçlara itiraz edilirken MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy,”İtirazlarımız ile seçimin sonucunu etkilediğini bildiğimiz sandıklar ile seçimi kazandığımızı biliyor,sağlıklı olmayan sonuçların iptalinin sağlanacağını düşünüyoruz. Bu kadar usülsüzlüğe rağmen aradaki fark ortadadır ve adalet yerini mutlaka bulacaktır” dedi. Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Pınarbaşı’nda ise kimin kazandığı merak konusu olmuştu. Mühürsüz oy torbaları taşındığı iddiasıyla Milliyetçi Hareket Partisi tarafından sonuçlara itiraz edildi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, yaptığı açıklamada: “Tutanak altına aldırdığımız onlarca sandığın ve itiraz ettiğimiz bütün sandıklara rağmen fark 319’dur