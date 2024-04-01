Yeşilhisar'da AK Parti kıl payı kurtardı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri dün sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre ise Yeşilhisar'da önceki dönem belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı olan Halit Taşyapan belediye başkanı olarak seçildi.
Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Yeşilhisar’da ise kimin kazandığı merak konusu olmuştu. Cumhur İttifakı ve İYİ Parti adayları arasında geçen seçim rekabetini resmi olmayan sonuçlara göre önceki dönem belediye başkanı olan Halit Taşyapan seçmenden daha fazla oy alarak kazandı. Böylece Cumhur ittifakının adayı olan Halit Taşyapan yeniden Yeşilhisar Belediye Başkanı oldu.