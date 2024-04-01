Yeşilhisar'da AK Parti kıl payı kurtardı

Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Yeşilhisar’da ise kimin kazandığı merak konusu olmuştu. Cumhur İttifakı ve İYİ Parti adayları arasında geçen seçim rekabetini resmi olmayan sonuçlara göre önceki dönem belediye başkanı olan Halit Taşyapan seçmenden daha fazla oy alarak kazandı. Böylece Cumhur ittifakının adayı olan Halit Taşyapan yeniden Yeşilhisar Belediye Başkanı oldu.