Piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirildi
Kayseri'de polis tarafından piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
- 08.08.2023 22:56
- Güncelleme: 09.08.2023 10:12
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de polis tarafından piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri bir şahsın İstanbul’dan gelerek kentte sahte dolarlarını piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 100’lük banknotlar halinde sahte 14 bin dolar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.
İHA
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