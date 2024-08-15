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PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda KK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda KK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen A.F. (47) yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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