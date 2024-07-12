Polis ekip aracı ile arazi aracı çarpıştı

Kaza dün akşam saatlerinde Kayseri’nin Kocasinan İlçesinde bulunan Eski Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve karşı yola geçen arazi aracı ve polis ekip aracı birbirine çarptı. Kaza da arazi aracı savrulurken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.