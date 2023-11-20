Polis ekipleri 1 haftada 14 bin 963 kişiyi sorguladı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma raporu açıklandı. Bu kapsamda yapılan uygulamalarda;

14 bin 963 şahıs, 18 bin 242 araç sorgulandı.

1 çalıntı oto, 17 yakalama hacizli oto, 2 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı bisiklet yakalandı.

39 faili meçhul olay aydınlatılıp, 30 faili firar şahıs yakalandı.

44 aranan şahıs yakalandı, 35 bakaya işlemi yapıldı.

2 kayıp şahıs bulundu.

6 şahsa kanuna muhalefet etmekten işlem yapıldı.

3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, toplam 23 fişek, 5 bıçak yakalandı.

5,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.