Polis ekipleri 1 haftada 14 bin 963 kişiyi sorguladı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 14 bin 963 şahıs sorgulandı, 18 bin 242 araç denetlendi. Öte yandan da 44 aranan şahıs yakalandı.
- 20.11.2023 23:02
- Güncelleme: 20.11.2023 23:02
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 hafta boyunca gerçekleştirilen çalışma raporu açıklandı. Bu kapsamda yapılan uygulamalarda;
14 bin 963 şahıs, 18 bin 242 araç sorgulandı.
1 çalıntı oto, 17 yakalama hacizli oto, 2 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı bisiklet yakalandı.
39 faili meçhul olay aydınlatılıp, 30 faili firar şahıs yakalandı.
44 aranan şahıs yakalandı, 35 bakaya işlemi yapıldı.
2 kayıp şahıs bulundu.
6 şahsa kanuna muhalefet etmekten işlem yapıldı.
3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, toplam 23 fişek, 5 bıçak yakalandı.
5,08 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 çalıntı cep telefonu ele geçirildi.