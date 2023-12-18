Polis ekipleri 1 haftada 71 aranan şahsı yakaladı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 10-17 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda, 16 bin 505 kişi ve 6 bin 782 araç kaydı sorgulandı. 71 aranan şahıs yakalandı. 1 çalıntı oto ve 9 yakalama hacizli oto yakalandı. 41 olay aydınlatıldı. 39 olayın failleri yakalandı. 5 kayıp şahıs bulundu. 28 şahsa bakaya işlemi yapıldı. 51 şahsa Kabahatler Kanunu'ndan İşlem yapıldı. 1 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca 2 tüfek, 43 fişek, 4 bıçak ele geçirildi.

Öte yandan icra edilen operasyonlarda 5,93 gram narkotik madde ele geçirildi.