Polis ekipleri Kayseri'deki gerilimi yatıştırdı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayseri'de CHP İl Başkanlığı önüne toplanan vatandaşları gerilimini yatıştırarak gerginliğe izin vermeden dağıttı.

Polis ekipleri Kayseri'deki gerilimi yatıştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına, Kayseri'de protesto devam etti. CHP İl Başkanlığı önünde toplanan grup İmamoğlu lehine sloganlar attı. Kalabalığa konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kalabalığa gerçekleştirdiği konuşmasında, “İktidara yürüyoruz. Polis ekiplerinin istihbaratı nedeniyle buradan ayrılmayacağız. CHP Cumhurbaşkanılığı adaylığı önseçimine katılım rekor düzeyde” dedi. Günlerdir güvenlik önlemi alan polis ekipleri CHP İl Başkanlığı önündeki kalabalığı gerginliğe izin vermeden  dağıttı.

Haber Merkezi

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