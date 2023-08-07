Polis ekiplerince 3 günde 950 kişi sorgulandı

 Kayseri'de polis ekiplerince 3 gün içerisinde yapılan operasyonda 950 şahıs ve 270 araç sorgusu yapıldı. 

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  • 07.08.2023 17:52
  • Güncelleme: 07.08.2023 17:52
Polis ekiplerince 3 günde 950 kişi sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda 4-6 Ağustos tarihleri arasında Motosikletli Polis Timlerinin (Yunuslar) saat 19:00-01:00 arasında, merkez ilçelerin 4 ayrı bölgesinde 16 ekip ve 24 personel ile birlikte yapmış olduğu çalışmalarda 950 şahıs sorgulandı, 270 araç sorgusu yapıldı. Kabahatler Kanunu kapsamında 5 idari işlem uyguladı. 

TRAFİK DENETLEME EKİPLERİNCE  195 ARAÇ SORGUSU YAPILDI

4-6 Ağustos tarihleri arasında Trafik Denetleme Ekiplerinin (Şahinler) 19.00-01.00 saatleri arasında, merkez ilçelerde 10 ayrı bölgede 20 ekip ve 40 personel ile birlikte yapmış olduğu çalışmalarda ise, 195 araç sorgusu yapıldı, Drift yapmaktan 4 araca, abartı egzozdan 37 araca işlem yapıldı, 248 değişik maddelerden 709 bin 117 lira trafik yönünden cezai işlem uygulandı ve 49 araç trafikten men edildi. 

GÜVEN TİMLERİNCE 3 BİN 63 ŞAHIS, 483 ARAÇ SORGUSU YAPILDI

Ayrıca 4-6 Ağustos tarihleri arasından Güven Timlerinin 08.30-23.00 saatleri arası, Çarşı Mahalle Bekçilerinin ise 21.00-05.00 saatleri arasında il merkezinde bulunan 37 ayrı parkta yapmış olduğu çalışmalar sonucu; 3 bin 63 şahıs, 483 araç sorgusu yapıldı. 2 aranan şahıs yakalanarak ve 5 şahsa dilencilikten gerekli işlemleri yapıldı. 1 araca ise 16 bin 380 lira ceza yazıldı. Aramalarda ise 12,76 gram Narkotik madde ele geçirildi. 

Öte yandan 4-6 Ağustos tarihleri arasında il merkezinde düğün, asker eğlencesi gibi toplu merasimlerin yapıldığı adreslerde yapılan çalışmalarda ise, 3 ayrı düğünde, 2 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirilerek şüphelileri hakkında gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.

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