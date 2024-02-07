Polis ekiplerinden okul çevresinde 'uyuşturucu' denetimi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde uyuşturucuya yönelik denetim yapıldı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde uyuşturucuya yönelik denetim yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde bulunan okulların çevrelerinde uyuşturucuya yönelik denetim yaptı. Ekipler tarafından 31 şahsın üzerinde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.
İHA
Bakmadan Geçme
AGÜ'den geleneksel toprak yapı teknikleri eğitimi
Halil Dervişoğlu Kayserispor’a doğru
Kayseri'de 1 kişinin öldüğü kavgaya karışan 2 şahıs tutuklandı
Kayserispor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Miraç Kandili'nde 'en güzel ezan' Kayseri'de okundu
Kayseri'de 924 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi