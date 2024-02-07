Talas'ta Yücel Arzen konseri

Kültür ve sanatta gerçekleştirdiği programlarda dikkat çeken Talas Belediyesi yine önemli bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı Marşı'nın bestekarı Yücel Arzen, 12 Şubat Pazartesi günü Kayseri'de sevenleriyle buluşacak.

Talas'ta Yücel Arzen konseri
Kayseri GündemEditör

Kültür ve sanatta gerçekleştirdiği programlarda dikkat çeken Talas Belediyesi yine önemli bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı Marşı’nın bestekârı Yücel Arzen, 12 Şubat Pazartesi günü Kayseri’de sevenleriyle buluşacak.

Talas Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Son olarak bestelediği Türkiye Yüzyılı Marşı ile büyük beğeni toplayan Yücel Arzen, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatacak.

12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek geceye katılımın yoğun olması bekleniyor.

Daha önceki programlarda olduğu gibi bu konser de yine ücretsiz şekilde dinlenebilecek.

Talas'ta Yücel Arzen konseri
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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