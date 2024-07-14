Polisten acil sınava yetiştirme hizmeti

Ülke genelini KPSS heyecanı sardı ve ülkenin pek çok yerinden sınava geç kalanlardan son dakika yetişenlere kadar birçok görüntü ekranlara yansıyor. Kayseri’de ise sınava kısa bir süre kala yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına ise polis ekipleri yetişti. Sınava yetişme mücadelesi veren öğrencileri ekipler, okullarına yetiştirerek sınav maratonuna eşlik ettiler.