Polisten acil sınava yetiştirme hizmeti

Kayseri'de Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın başlamasına dakikalar kala sınava gireceği okullara yetişme çabası içerisinde olan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

Polisten acil sınava yetiştirme hizmeti

Ülke genelini KPSS heyecanı sardı ve ülkenin pek çok yerinden sınava geç kalanlardan son dakika yetişenlere kadar birçok görüntü ekranlara yansıyor.  Kayseri’de ise sınava kısa bir süre kala yetişmeye çalışan öğrencilerin yardımına ise polis ekipleri yetişti. Sınava yetişme mücadelesi veren öğrencileri ekipler, okullarına yetiştirerek sınav maratonuna eşlik ettiler.

Haber Merkezi

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