KPSS'nin ilk oturumu sona erdi: Aileler de dışarda ter döktü 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1,5 milyona yakın adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları sona erdi. Kayseri’de sınava girecek olan adaylar, sınav saatinden önce girecekleri okullara akın etti.

Öğrencisini bekleyen ve heyecanlı olduğunu söyleyen Veli Abdullah Burgu, “Kızım var. İlk defa giriyor. Bu sene mezun oldu. Hemşirelik okudu. Allah’ın izniyle iyi bir puan alır ve atanır. Hem okudu hem sınava hazırlandı. Bizde elimizden geldiğince destek olduk. Kızımın girdiği bölüm için atama biraz daha kolay ama diğer bölümlerde biraz daha zor gibi. Şu an sadece emekli olan kişiler kadar bir atama yapılacağı söyleniyor” ifadelerini kullandı.

‘KIZIM KENDİ İMKANLARIYLA ÇALIŞTI ENGELLİ KARDEŞLERİ VARDI ONLARA DA YARDIMCI OLUYORDU’

Kızının kendi imkanlarıyla sınava hazırlandığını dile getiren Veli Keziban Yardım, “Kızımı bekliyoruz. İlk girişi yeni mezun oldu. Öğretmenliği bölüm üçüncüsü olarak bitirdi. İnşallah öğretmen olur. Şu anda atama yok gibi görünüyor ama kısmet her şey. Kızım kendi imkanlarıyla çalıştı. Engelli kardeşleri vardı onlara da yardımcı oluyordu. Kızıma umudum sonsuz” şeklinde konuştu.

Veli Fatma Binici ise, “Heyecanlıyım. Önce kendisini denemek için girmişti bu da ikinci girişi sınava. Polislik istiyor. İş yok okuyorlar” dedi.