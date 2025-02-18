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  • Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 'Kur'an'ın Müslümanı İnşaası'nı anlatacak

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 'Kur'an'ın Müslümanı İnşaası'nı anlatacak

Hilal Der tarafından organize edilen, 'Kur'an'ın Müslümanı İnşası' konulu konferans, Prof. Dr. Mehmet Okuyan tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde verilecek.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 'Kur'an'ın Müslümanı İnşaası'nı anlatacak

20 Şubat Perşembe akşamı saat: 20.00'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konferansta Kur'an üzerine yoğun araştırmaları ve medyatik sunumları olan Prof. Dr. Mehmet Okuyan tarafından ‘Kur’an'ın Müslümanı İnşası' konusu anlatılacak.

Haber Merkezi

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