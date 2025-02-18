Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 'Kur'an'ın Müslümanı İnşaası'nı anlatacak
Hilal Der tarafından organize edilen, 'Kur'an'ın Müslümanı İnşası' konulu konferans, Prof. Dr. Mehmet Okuyan tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde verilecek.
20 Şubat Perşembe akşamı saat: 20.00'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan konferansta Kur'an üzerine yoğun araştırmaları ve medyatik sunumları olan Prof. Dr. Mehmet Okuyan tarafından ‘Kur’an'ın Müslümanı İnşası' konusu anlatılacak.
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