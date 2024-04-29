Prof. Dr. Muharrem Akoğlu, Şia'nın Kutsal Kentlerini anlattı

Programa Türkiye Yazarlar Birliği üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılışında bir konuşma yapan Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Vedat Önal, Enderun Mektebi programları ile ilgili bilgi verdi. Özellikle Kayseri’nin tarihinde ön plana çıkan şahsiyetlerin ele alındığı “Unutulmaz Şahsiyetler” programı ile bu önemli şahsiyetlerin ele alındığı programların dışında diğer konularla ilgili programların “Enderun Mektebi” adıyla yapılmasının uygun görüldüğünün ifade etti. Unutulmaz Şahsiyetlerde ele alınan tarihi isimlerle ilgili programların devam edileceğini, bunun dışında ele alınacak konuların ise Enderun Mektebi kapsamındaki programlarda işleneceğini belirtti.

Daha sonra programda Prof. Dr. Muharrem Akoğlu ilk önce Şiilikle ilgili kısa bir tarihçe vererek konuya başladı. İslam tarihinde büyük kırılmalara sebep olan hicri birinci ve ikinci yüzyıldaki olaylarla ilgili olarak bilgiler verdi. Şii mezhebinin ortaya çıkışına sebep olan olaylar ve bu olaylar sırasında öne çıkan mekanlarla ilgili bilgiler verdi. Şii düşüncesinin kendine özgü bir düşünce ve inanç sistemi olduğunun altını çizerek bu düşüncelerin mekanların kutsallığını da belirlediğini ifade etti. Şii düşüncesinde önemli bir kırılma olan Hz. Hüseyin’in ve yanındaki ehl-i beyt mensuplarının Kerbela faciası sırasında şehit edilmesinin, Şii düşüncesinin oluşmasında etkili olan en önemli olay olduğunu belirtti. Daha sonra Şii düşüncesinde merkezi bir yere sahip olan imamet meselesinin nasıl ortaya çıktığını ve ehl-i beyt soyundan geldiğine inanılan bu masum imamların Şii tarihini belirlediğinin altını çizdi. Yaşanan bu benzeri olaylar sonucunda bazı şehirlerin Şii düşüncesinde önemli ve kutsal mekanlar olarak ortaya çıktığını bu şehirlerden ilkinin Kufe şehri olduğunu belirtti. Kufe ile birlikte Kerbela ve Necef şehirlerinin de Irak’ta bulunan Şia’nın önemli ve kutsal şehirleri olduğunu vurguladı. Bunun yanında yine Bağdat yakınlarında Kazımiyye şehrinin de Şia’nın kutsal sayılan şehirlerinden olduğunu ifade etti. Irak’ın yanısıra İran’da da Şia’nın önemli kutsal merkezleri olduğunu da belirterek bu şehirlerin başında Meşhed’in geldiğini belirtti. Meşhed’in yanısıra Kum ve Şiraz kentlerinin de Şia düşüncesi içinde önemli kutsal şehirler olarak kabul edildiğini ifade etti. Bu şehirlerin zaman içerisinde nasıl bir kutsallık kazandığını da kısa bir tarihçe ile anlattı.

Prof. Dr. Muharrem Akoğlu konuşmasında, Şii Mezhebi’nin ortaya çıkışına sebep olan olaylarla birlikte, Şii düşüncesinin nasıl sistemleştiğini ve Ehl-i Sünnet düşüncesinden ayrılan yönlerini belirterek bu farklılıkların Şia’nın kutsal şehirlerinin oluşmasında etkili olduğunun ifade etti. Programın sonunda soruları da yanıtlayan Prof. Akoğlu, tarih içinde Şii mezhebinin sürekli yayılmacılık içinde olduğunun altını çizerek bugün de bu durumun çeşitli şekillerde ortaya çıktığının ve İran’ın Şii etkisinin birçok ülkede eskisinden daha güçlü hissedilir bir hale geldiğinin altını çizdi.