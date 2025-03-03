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  • Prof. Naci Görür Kayseri'ye geliyor: Deprem Dirençli Kentler konuşulacak

Prof. Naci Görür Kayseri'ye geliyor: Deprem Dirençli Kentler konuşulacak

Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında 'Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler' konferansını düzenliyor.

Prof. Naci Görür Kayseri'ye geliyor: Deprem Dirençli Kentler konuşulacak

Türkiye’nin dünyaca tanınan yer bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinlik, depreme dayanıklı şehirlerin inşası ve toplumsal bilinçlenme adına önemli bir buluşma noktası olacak.

Bilimsel perspektifle deprem gerçeği, riskler ve çözüm yollarının ele alınacağı konferansa çok sayıda akademisyen, kamu kuruluşu, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları davet edildi. Toplumsal farkındalık ve bireysel hazırlık adımlarının yaygınlaşması amacıyla tüm halk, 6 Mart Perşembe günü saat 15:00'te Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu önemli konferansa davetlidir.

Prof. Dr. Naci Görür'ün sunumu ve çeşitli konuşmalarla zenginleşecek bu etkinlik, katılımcılara deprem dirençli kentlerin inşası konusunda değerli bilgiler sunacak ve toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi

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