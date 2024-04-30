Propaganda yapmaktan cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü propagandası yapma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Propaganda yapmaktan cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda terör örgütü propagandası yapma suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hkkında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.T. (40) yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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