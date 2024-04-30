Kayseri Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

Kayseri Valiliği tarafından yapılan uyarıda 01 Mayıs Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli olması belirtildi.

Kayseri Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Valiliği tarafından yapılan uyarıda 01 Mayıs Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli olması belirtildi.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre; 01.05.2024 Çarşamba günü Kayseri çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

İHA
Kayseri Gündem

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