Provakatif amaçlı ve negatif X hesapları takipte

İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu olayla ilgili paylşım yapılan hesapları yüzde 37'sinin BOT, paylaşımların yüzde 68'inin ise provakatif ve negatif amaçlı olduğunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Soruşturma başlatılan 63 hesaptan 10'unun savcılığa sevk edildiğini belirten Yerlikaya, X sosyal medya hesabından şun bilgileri paylaştı:

''30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.

❌Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.

❌63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.''