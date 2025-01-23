Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadının komşuları: Can güvenliğimiz yok

İldem Gesi Fatih Mahallesi 2355 sokakta bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan R.Ç.(50) isimli kadının komşularını sürekli tehdit ederek zarar verdiği kaydedildi. Hakın hakkında karakola giderek şikayetçi olan bina sakinleri, “Binamızda ve çevremizde can ve mal emniyeti açısında büyük bir sıkıntı ortaya çıkmıştır. Bu şahsın acil olarak tedavi edilmesi ve ıslah edilmesi gerekmektedir” diyerek şikayetçi oldu.

Bina sakinleri dün saat 21.00 sıralarında taşkınlık yaptığı gerekçesiyle R.Ç.’den şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin önlem almasının ardından şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Bina sakinlerinden Özcan İnce, “Biz bu R.Ç.’den şikayetçiyiz. Her zaman rahatsızlık veriyor. Ölümle tehdit ediyor. Gelinim hamile. ‘bu çocuğu doğutturmayacağım. Kapıdan çıkarmayacağım’ diyor. Ben bugün 12.30’da çarşıdan geliyordum. Evden beni aradılar ‘Kapıya dayandı’ dediler. Eve geldim. Kapıda gördüm. Kendi evine hasar verdi. ‘Bana bu evin hali ne olacak?’ diye soruyor. Ben de zararı kendinin verdiğini söyledim. Ondan sonra Bana bıçak çekti. Ben karakola gittim. Orada bana ters cevap verildi. ‘geleceğiniz yer burası değil. Buraya koşup koşup geliyorsunuz’ dediler. ‘Sen nasıl konuşuyorsun’ dedim. Karakol niye var? Biz nereye gideceğiz. Bana gülümseyerek cevap verdi. Savcıya da, kaymakama da, valiye de gittik ama hiçbir cevap alamadık. Biz gereken heryere müracaatta bulunduk. Vali yardımcısına da gittik. Ben CİMER’e de yazdım. ‘Bizim can güvenliğimiz yok. Bizi tehdit ediyor’ diye. Gelinimi tehdit ediyor. Kanun yok. Biz kanun göremiyoruz. Biz o halde kanun aradığımız halde kanun bulamadık. Vatandaş olarak ne yapalım? Gereken yerlere başvurduğumuz halde gereken cevabı alamadık. ‘Yakacağım’ diye tehdit ediyor. Kanun ben mi olayım. Ben bunu keseyim mi?, asayım mı? Ne yapayım ben bilemedim. Onun için biz kanun nizam arıyoruz. Adalet istiyoruz. Adalet yok. Ekmeğinde aşında olan insana adalet yok. Ben bunu öğrendim. Karakola gidiyorum, ‘yaralama yoksa’ diyorlar. Benim eşimi yaraladı. O halde götürmediler. Ne yapmamız lazım. Adalet unun neresinde. Adalet yoksa ben adaleti keseceğim. Başka bir çıkar yolu kalmadı” diye konuştu.

“’BEN BU BİNAYI YAKACAĞIM’DİYOR”

Bir diğer bina sakini ise, “Geçenlerde yine böyle yaptı. Polisi geldi, savcısı geldi bunu hastaneye götürdüler. Hastane bunu nasıl bırakıyor benim aklım almıyor. Hastaneden çıktıktan sonar komşuların çoğunu rahatsız ediyor. Karşı komşusu kadın hamile. Onu tehdit ediyor. Dün akşam Bolu’da bir yangın çıktı. Burada da mı yangın çıksın. Şuradan çıksa binayı yaksa bunun suçlusu kim? Bizim hayati tehlikemiz var. Bu şahıs burada olduğu sürece biz evlere girmiyoruz. Bolu’da 78 kişi bir anda yandı. Belki orada bir ihmallik var. Belki bura da… ‘yakacağım’ diyor. Bu kadın uyuşturucu kullanıyor. Arabası kaza yapıyor. Kaza yapan araba otoparka gider emniyet getiriyor binanın önüne koyuyor. Buna bir sahip çıkan var. Sayın emniyet müdürüme, valime, milletvekillerine sesleniyorum: 78 daire can güvenliğimiz yok. Çocuklar okula yalnız gidemiyor. Anne yada babalarıyla gidiyor” dedi.

“BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNSUN”

Bir başka bina sakini ise, “Benim emniyette ve savcılıkta şahıs hakkında davacı olduğuma dair başvurum var. Buna bir çözüm bulunsun. Burada bir çocuk ölse, hepimizin çocuğu. Bir komşumuzun çocuğunun üstüne araba sürdü. O çocuk ölseydi millet ayaklanırdı. Bu binadan bir can mı gitsin. Biz devletimize güveniyoruz. Buna bir çare bulsun. İnsanlar korkuyor. Bazen işe gidemiyorlar. Benim komşum işe gidemedi. Kadının kapısında olduğunu görmüş, işyerini aramış gelemeyeceğini söylemiş. Onun için ne gerekiyorsa yapılsın, tedavi edilsin” diye belirtti.

KADIN POLİS EŞLİĞİNDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Uzun uğraşlar sonucu ambulansa alınan R.Ç. polis eşliğinde Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürüldü.