Pulmoner rehabilitasyon programı hangi hastalara uygulanır?

Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Birimi Doktoru Burak Örten, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlık Olsun’ programına katılarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı. Kronik solunum hastalarının tedavi sürecinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında bilgiler veren Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Birimi Doktoru Burak Örten, “Kronik solunum sistemi hastalıklarına sahip kişiler, zamanlarının çoğunu ya hastalık hissinden ötürü ya da oksijen bağımlı bir ortamda, evde oksijen cihazı ile yaşamak zorunda kaldıkları için evde geçiriyorlar. Bu durum hareketsiz bir yaşam tarzına (sedanter yaşam) yol açıyor. Bu da, bazı hastalarda kilo artışına, bazı hastalarda ise kas kütlesi kaybından dolayı aşırı zayıflığa sebep olabiliyor. Bu sorunları önlemek için hastaların mutlaka bir egzersiz programına, ya hastanede ya da evde, sahip olmaları gerekiyor. Hastalarımız, kliniğimize başvurduklarında öncelikle bir değerlendirmeye alınırlar. Bu ön değerlendirme sonucunda, egzersiz programına uygunlarsa solunum egzersizi eğitimi alırlar. Bizim ünitemizde fizyoterapist, hemşire ve hekimimiz her zaman hazır bulunmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan pulmoner rehabilitasyon programı uygulanabilecek hastalar hakkında bilgiler de veren Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Birimi Doktoru Burak Örten, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Birimi Doktoru Burak Örten, “Kronik solunum hastalıkları arasında KOAH, astım, bronşların şekil bozukluğu gibi hastalıklar yer alabilir. Ayrıca, bazı romatolojik hastalıklar veya omurga deformiteleri nedeniyle göğüs kafesi deforme olmuş ve akciğer kapasitesi kısıtlanmış hastalarımız da olabilmektedir. Çeşitli nörolojik ve kas-iskelet sistemi hastalıkları nedeniyle hem solunum kapasitesi azalmış hem de solunum kasları güçsüzleşmiş hastalar da bulunabiliyor. Akciğer kanseri, akciğer hipertansiyonu gibi hastalıklar da bu grupta yer alır. Ayrıca hipertansiyon olan hastalar, akciğerle ilgili sorunları olan hastalar, ameliyat öncesi ve sonrası, göğüs cerrahisinin özel isteği üzerine programa alınabilir. Uyku apnesi gibi hastalıklar da yine programımıza dahil edilebilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız COVID-19 pandemisi sırasında, yoğun bakımda uzun süre geçiren bazı hastalar, akciğerlerinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor. COVID-19 veya benzeri zatürreye sebep olan diğer enfeksiyonlar sonrasında akciğerlerinde gelişen hasarlar nedeniyle hastalarımızda pulmoner rehabilitasyon programı uygulanabilmektedir” şeklinde konuştu.