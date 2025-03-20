'Evinin Sultanları' turnuvasına 135 kadın katıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği olarak gerçekleşen turnuvanın anneler gününde de yapılması planlandığı kaydedildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Tomarza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Kılıç, “3’den 93’e spor anlayışı ile başladığımız çalışmalarda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde bulunan çocuklarımızın spor yapmaları için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Eğitim alan çocuklarımız lisanslı sporcu olarak resmi müsabakalarda mücadele etmektedir. Çocuklarımızın yan ısıra velilere yönelik etkinliklerimizde bulunmaktadır. Bu kapsamda 8 Martta sporcularımızın kadın velilerinin katılabileceği ‘Evinin Sultanları’ voleybol turnuvası düzenlendi. İlk kez yapılmasına rağmen turnuvaya 135 kişi katıldı. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bu turnuvayı anneler gününde tekrar yapmayı planlıyoruz. Sporcu her kesime yaymak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.