Ramazan'ın müjdecisi teravih namazının ilk durağı: Battal Mescidi

Şu anki Kayseri kent merkezinin 2 km güneyinde bulunan, Eski Mazaka kentinin beş tepesinden biri üzerinde bulunan Battal Mescidi, Eskişehir Bağları gecekondu önleme bölgesine, Battalgazi Mahallesinden giderken yokuşa çıkmadan önce sol tarafa Battalgazi İlkokulunun yanından çıkarken, Caferbey Sağlık Ocağının yanında bulunuyor.

Miladi 665 yılından itibaren Emevî, Arap İslam akıncılarının defalarca İstanbul’u fethetme maksatlı geçiş güzergahlarından biri olan Kayseri’nin bu eski yerleşim yerinde, Emevi komutanlarından Seyyit Battal Gazi’nin 14 yıllık İslam egemenliği döneminde buraya bu mescidi yaptırdığı rivayet ediliyor. Bu bakımdan Kayseri’deki İslam’ın ilk izleri bu mescitle başlıyor.

Zaman içinde defalarca restorasyon görse de son çevre düzenlemesi ile ayrı bir çehreye bürünmüş bu mescid. mescidin girişinin solunda bulunan üst türbe külahı bölümü yıkılmış ama alt sanduka bölümü yeniden düzenlenen Kırk Kızlar Türbesi, kentin Moğol istilasından kalma trajedisinin menkıbevi bir göstergesi olarak ayakta duruyor.

160 Metrekarelik iç mekan tavanı dört fil ayağı sütun üzerine inşa edilmiş. İç mekandaki mimari unsuru olan taşlarının bir çoğunda, Oğuz boylarından altı boyun işaret remzleri bulunmakta. Bu mescidin taşlarına işlenen imzaların bir çoğu da Oğuz’ların Kayı Boyuna bağlı olan ustaların imzasını taşıyor. Kemerlerde ve sütunlarda çok sayıda bu işaretlerden görmek mümkün.

Kayseri’de teravihin ilk makamı olan bu mütevazi mahalle mescidinde bir çoğu gençlerden oluşan yaklaşık elli kişilik bir cemaatle kıldık teravih namazını. Örgütlü gençlerin ‘amin’ seslerinin arşı alâyı titrettiği caminin tüm ihtiyaçları bir işadamı tarafından karşılanıyormuş.