Refüje çarpan otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı

Nevşehir'de refüje çarparak havalanan otomobilin karşı şeride geçip devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanırken kazayı gören bir vatandaş, Araba uçarak üzerimden geçti dedi.

Refüje çarpan otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de refüje çarparak havalanan otomobilin karşı şeride geçip devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanırken; kazayı gören bir vatandaş, "Araba uçarak üzerimden geçti" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir-Kayseri yolu Bozca köyü mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında; E.C.U. idaresindeki 38 AFR 424 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra havalanarak karşı şeride geçti. Araç takla attıktan sonra dururken, sürücü ile beraber içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Araba uçarak üzerimden geçti"

Kaza anını gören Hacı Durmaz da, "Kendimi kurtarmak için gaza bastım. Araç üzerimizden geçerek arka tarafımıza düştü. Kendi imkanlarımızla emniyet kemerini keserek yaralıları çıkarmaya çalıştık. Üzerimizden uçtuğunu gördüm" dedi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

9. kattan düşen çocuktan acı haber
9. kattan düşen çocuktan acı haber
Kurban bayramı kapsamında 8 bin 190 araç ve sürücü denetlendi 
Kurban bayramı kapsamında 8 bin 190 araç ve sürücü denetlendi 
Polis ekipleri, hırsızlardan 4 milyon 100 bin TL değerinde malzeme ele geçirdi
Polis ekipleri, hırsızlardan 4 milyon 100 bin TL değerinde malzeme ele geçirdi
Saadet Partisi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
Saadet Partisi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi
Atatürk heykeline zarar veren dayı-yeğen tutuklandı
Atatürk heykeline zarar veren dayı-yeğen tutuklandı
Talas Belediyesi'nden 'İntihar Girişimi' açıklaması
Talas Belediyesi'nden 'İntihar Girişimi' açıklaması