Rektör Altun: '19 Mayıs milli mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından olmuştur'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “19 Mayıs milli mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından olmuştur” dedi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şunları kaydetti; "Kurtuluş Mücadelemizin dönüm noktalarından olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Aziz Türk Milleti’nin 105 yıl önce bugün hürriyet ve istiklal meşalesinin Samsun’da yakıldığı gündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden sürecin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, milli mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından olmuştur. Atatürk; “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” sözü ile Türk gençliğine olan güvenini anlatmış ve 19 Mayıs 1919 Zaferini Türk Gençliğine armağan etmiştir. Sevgili gençler; Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanet edilmiştir. Size emanet edilen bu mukaddes emanete var gücünüz ile sahip çıkacağınıza inancımız tamdır. Bu emaneti korumak, her zaman daha ileriye taşıyarak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücünüz ile çok çalışmalısınız. Sorumluluklarının bilincinde vatanına, milletine ve bayrağına bağlı Türk gençliği olarak sizler, Türkiye Cumhuriyeti’ni aydınlık yarına taşıyacak olan sizlersiniz. Aziz Türk Milleti’nin şanlı tarihi siz gençlerimize her zaman yol gösterici olacaktır. Sizler, büyük ülke Türkiye olma yolunda ve Türkiye yüzyılında ülkemizin 2053, 2071 hedeflerine başarı ile ulaşmasında en büyük güven kaynağımızsınız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”