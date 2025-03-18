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  • Rektör Karamustafa, 'Çanakkale'de canını feda eden askerlerimize minnettar olmalıyız'

Rektör Karamustafa, 'Çanakkale'de canını feda eden askerlerimize minnettar olmalıyız'

Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, 'Çanakkale'yi iyi idrak etmemiz gerekir. Eğer 110 yıl önce Çanakkale olmasaydı, Çanakkale'de verilen mücadele olmasaydı, Çanakkale'deki şehitlerimizin akan o mübarek kanları olmasaydı, biz bugün bu topraklarda, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan bu güzel vatan topraklarında yaşayamazdık. Dolayısıyla, Çanakkale'de canını feda eden askerlerimize ve vatan evlatlarına minnettar olmalıyız' dedi.

Rektör Karamustafa, 'Çanakkale'de canını feda eden askerlerimize minnettar olmalıyız'

1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin, Kayseri Üniversitesi iş birliğinde hazırlamış olduğu Çanakkale Savaşı Zaferi ve Şehitleri Anma Programı Kayseri Üniversitesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, “Çanakkale, Türk milletinin çok önemli dönüm noktalarından biridir. Biz, Selçuklu'dan Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Devleti'nden de bugün büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ulaşmış bir ülkede yaşıyoruz. Tabii ki, Cumhuriyet'in Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne evrilmesi de önemli bir dönüm noktasıdır. Çanakkale, bugün Türk milletinin özgürlüğünü simgeliyor. Çanakkale, bu toprakların Türk milletinin tarihi yazdığı bir dönüm noktasıdır. Tabii, Çanakkale, Anadolu'daki annemizin, bacımızın, 15 yaşındaki evladını kına yakarak gönderdiği bir Kurtuluş mücadelesidir. Çanakkale, evde elinde ne varsa, ne yoksa bunları cepheye göndermektir. Cephede, asker için kullanılmak üzere çorap örülmesi, ayaklarının üşümemesi için annelerimizin, ninelerimizin göz nurunun harcandığı bir yer olmuştur. Çanakkale, aynı zamanda Türk milletinin gücünün ve varlığının, gerektiğinde küllerinden yeniden doğuşunun bütün dünyaya haykırıldığı bir meydandır. Çanakkale, Batı dünyasına aynı zamanda Türk milletinin merhametini ve şefkatini gösterdiği bir cephe olmuştur. Çanakkale'yi iyi idrak etmemiz gerekir. Eğer 110 yıl önce Çanakkale olmasaydı, Çanakkale'de verilen mücadele olmasaydı, Çanakkale'deki şehitlerimizin akan o mübarek kanları olmasaydı, biz bugün bu topraklarda, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan bu güzel vatan topraklarında yaşayamazdık. Dolayısıyla, Çanakkale'de canını feda eden askerlerimize ve vatan evlatlarına minnettar olmalıyız” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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