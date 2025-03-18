Komşular arası silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanda yaşayan ve aralarında husumet bulunan R.K. ile aynı binada yaşayan Y.D. tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Y.D. silahla R.K'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri R.K.’yi hastaneye kaldırırken Y.D. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.