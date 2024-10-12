Rektör Karamustafa: 'Malesef en az okuyan ülkeler arasındayız'

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrencilerle bir araya geldiği kitap etkinliğinde amaçlarının hem okumayı aşılamak hem de rektörle bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dile getirebilmek olduğunu söyleyerek, “Öğrencilerimizle kitap okuma etkinliğinde bir araya geliyoruz. İlk amacımız bu etkinlikleri başta üniversite öğrencileri ve dijital platformlar vasıtasıyla toplumla paylaşmak; toplumda kitap okumanın imrendirilmesidir. Diğer amacımız da öğrencilerimiz böyle bir zaman diliminde bunu fırsat bilip bizimle bu zaman diliminde bir araya gelebilsin, kitapla ilgili de bunun dışında da bize ulaşabilsin. İlk emri oku olan bir medeniyetin, inancın çocukları olarak maalesef en az okuyan ülkeler, toplumlar arasındayız. Birçok ülkeye göre baktığımızda bizde kitap okuma oranı ortalama olarak çok düşük” dedi.



Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.



Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise öğrencilerle düzenlenen kitap etkinlikleri ile bir araya geldiklerini belirtti. Rektör Karamustafa ayrıca kitap okuma oranının düşük olduğunu söyleyerek bunu bir facia olarak değerlendirdi. Karamustafa, “Öğrencilerimizle kitap okuma etkinliğinde bir araya geliyoruz. İlk amacımız bu etkinlikleri başta üniversite öğrencileri ve dijital platformlar vasıtasıyla toplumla paylaşmak; toplumda kitap okumanın imrendirilmesidir. Bununla ilgili bir hareket sağlayabilirsek bizim için büyük bir mutluluk olur. İlk emri oku olan bir medeniyetin, inancın çocukları olarak maalesef en az okuyan ülkeler, toplumlar arasındayız. Birçok ülkeye göre baktığımızda bizde kitap okuma oranı ortalama olarak çok düşük. Elbette çok yoğun kitap okuyan insanlar var, belki yılda ortalama 25 kitap okuyanlar da var ama 90 milyon ülkenin ortalamasına vurduğumuzda bir yerden okuduğum istatistiğe göre 7 kişi 1 kitap okuyoruz. Bu faciadır. Başka toplumlarda kişi başına 7-15-25 kitaba kadar çıkıyor. Bu yüzden öğrencilerimizle beraber cumartesi günü saat 10:30-11:00 saatlerinde başlayıp 1,5,2 saat süren etkinlikteki ilk amacımız budur.Diğer amacımız da öğrencilerimiz böyle bir zaman diliminde bunu fırsat bilip bizimle bu zaman diliminde bir araya gelebilsin, kitapla ilgili de bunun dışında da bize ulaşabilsin. Öğrencilerimizin sorunlarına, taleplerine dokunalım istiyoruz. Kitapla ilgili de istişareler yaparız, bu etkinlik ile de öğrencilerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz” diye konuştu.