Kitap Fuarı'nda TÜGVA'dan öğrencilere sürpriz hediyeler

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

TÜGVA(Türkiye Gençlik Vakfı) Kayseri İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş, “ Bu sene daha profesyonel bir şekilde fuara katıldık. Burada öncelikli olarak vakfımızı tanıtmak ve çeşitli sorular sorarak gençlerimize hediyeler veriyoruz. İlgi mükemmel gençlerin ilgisi bizi daha da çok heyecanlandırıyor. Yarışmaya katılıp 3 sorudan 3’ünü bilen öğrencilerimize hediyeler veriyoruz. Sorularımız da her gencimizin bilmesi gereken güncel konular oluyor. Herkesi fuarımızda bulunan stantımıza davet ediyoruz” şeklinde konuştu.