  • Haberler
  • Gündem
  • Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi öğrencileri ile buluştu

Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi öğrencileri ile buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi öğrencileri ile buluştu
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Okul Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Kayseri Lisesi Müdürü Kemal Mucuk ile Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Ömer Uzunluoğlu ve Yönetim Kurulu, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere kariyer planlamalarına yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasında öğrencileri ERÜ’ye davet eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Hayatınızda öyle güzel bir dönemdesiniz ki şu anda kendinize yön vereceksiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın ve emek vermenin maksimumuna bakın. Emek vererek aralıksız çalışın. Çünkü emek birgün size geri dönecektir. Sanmayın ki zayi olup gidecek” dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi öğrencileri ile buluştu
Rektör Prof. Dr. Altun, Kayseri Lisesi öğrencileri ile buluştu
Kayseri'nin düşünce ve kültür dergileri göz dolduruyor
Kayseri'nin düşünce ve kültür dergileri göz dolduruyor
Kayseri'deki Suriyeliler dönüş planları yapıyor
Kayseri'deki Suriyeliler dönüş planları yapıyor
'Dur' ihtarına uymayan çalıntı araç şüphelileri yakalandı
'Dur' ihtarına uymayan çalıntı araç şüphelileri yakalandı
Suriyelilerin dönüş planları başladı
Suriyelilerin dönüş planları başladı
Şehir Hastanesi başhekimliğine İbrahim Özcan getirildi 
Şehir Hastanesi başhekimliğine İbrahim Özcan getirildi 
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!