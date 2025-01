Ressam Hamza Gedikli, sanatını evinde hayata geçiriyor

Ressam Hamza Gedikli, sanatını evinde oluşturduğu ortamda hayata geçiriyor. Farklı tekniklerle çizdiği resimlerle dikkat çeken Gedikli, evini adeta bir atölyeye dönüştürerek çalışmalarını burada sürdürüyor.

Resim yapma sürecini yalnızca bir teknik iş olarak değil, düşünsel bir hazırlık da olduğunu ifade eden Ressam Hamza Gedikli, “Kendimi bildim bileli resim yaparım. Eski tabelacıyım. Babam köy enstitüsü mezunu. Kendisi ressamdır. Yani bizden ırsi geliyor. Küçük yaşta başlamışım boyaları ilk bana babam verdi ve resim çizmeye başladım. Resim yapmaya karar verdiğimiz zaman mesela bazen deniz resmi istersin, bazen sonbahar resmi istersin o an aklına ne gelirse, ona göre bir fanteziyi kurup o fanteziyi hayata geçirirsin. Bazen düşünmekte resim yapmaktır ön hazırlıktır yani düşünürsün sonra çizersin diyelim bir televizyon seyrediyorsun bir film de çok güzel bir gün batısı gördün dalganın dönüşünü gördüm. Turuncu bir deniz düşünelim. Dalga döndüğü zaman o yeşil ışıktır. Yeşil ışığın fraksiyonu neydi? Kırmızının pansiyonu neydi? Bunları düşünürsün yani aslında resim çalışmasam bile alt tarafta çalışıyorsun. Her geçen sene, her geçen zaman, her yaptığın resimden bir şey yakarıyorsun, oraya açılıyorsun. Ressamın mutlaka yirmi sene önceki yaptığı resimle, yirmi yıl sonraki resimi arasında mutlaka güzellik veya ustalıkla fark vardır. Neşet Ertaş'a sormuşlardı herkes sizin şarkınızı söylüyor ne düşünüyorsunuz sorusuna gerçekten isteyerek içten söylüyorsa güzel söylüyordur demişti. Yani kısaca resimde de resim yapmak isteyen ben efendim şöyle resim yapıp para kazanacağım, ünlü olacağım değil de severek yapmalı yani ben deniz resimlerini çok seviyorum deyip severek deniz resmi çalışmasını öneririm” şeklinde konuştu.