Ressam Mahmut Elmalı, 'İnsanlar portre sanatını daha yakından tanısın istiyoruz'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı stantların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

Ressam Mahmut Elmalı ise kurdukları stanttaki portre çizimlerini ziyaretçilerin daha yakından görmesi gerektiğini dile getirerek, “Herkes gibi mesleğe küçükken başladım. Tabi bu biraz süreç istiyor. Biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bize şu soruyu soruyorlar, “Güzel sanatlara gitmemiz şart mı?” değil ama güzel sanatlara gitmek gerekir. Bir beceriniz olur en azından işinize yarar.F uar güzel biz de buraya stant açtık. İnsanlar biraz daha portre sanatını daha yakından tanısın istiyoruz. İnsanların yüzünü çizelim; insanların hoşuna giden bu. Burada çok maddi bir kaygımız yok. Portre sanatında canlı modelde nasıl çizildiğini görmelerini istiyoruz. Fotoğraftan çizmek var bir de karşına oturup canlı modelden çizmek var. Canlı modelden çizilen resim çok daha farklı bir etkiye sahip. Bu aslında bir tasarım niteliğinde. Nasıl bir tasarım diyebilirsiniz. Endüstriyel tasarım nasıl bir tasarımsa bu da aslında bir yüz tasarımı. Ben canlı modeli çizdiğim zaman farklı bir portre çıkabilir. O kişiye benzer. Sen de çizebilirsin bu da farklı bir etkide daha değişik bir şey olur. Zaten sanat dediğimiz şey böyle gelişir. Farklı bir çizgi farklı bir etki yaratmak. İlla ki kişiye tıpatıp benzemesi şart değil. Az benzesin sorun değil önemli olan olayı yorumlamak. Biz bunu görmesini istiyoruz. Burada bir şey kullanmamız lazım bir figür kullanmamız lazım. İnsanların yüzünü kullanıyoruz. Bu şekilde insanları bir taraftan mutlu etmiş oluyoruz. Herkesi bekliyoruz fuarımıza mutlaka gelin. Çizdirebilirsiniz çizdirmeyebilirsiniz ama canlı modelden bu deneyimi yaşayın izleyin, nasıl yapıldığını görün” şeklinde konuştu.