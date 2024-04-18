Rüzgar Enerjisi için büyük adım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplu taşıma ulaşım ağının önemli bir ayağı olan raylı sistemin tüm elektrik, enerji ihtiyacını karşılayacak, öz tüketim fazlası enerjiden gelir sağlayacak Rüzgâr Enerji Santrali Projesi ile yine ilklere imza atacaklarını söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda 15 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlanırken, Başkan Büyükkılıç, mecliste yeni dönemin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan Kayseri Ulaşım Turizm İnşaat Taahhüt Müşavirlik Telekomünikasyon San. Tic. A.Ş.’ye, Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES) projesinin finansmanı için 22 milyon 252 bin Euro borçlanma yetkisi verilmesi talebini görüştü.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu proje, 21 megavatlık yılda 60 milyon kilovat bize enerji sağlayacak olan rüzgâr enerji santrali projesidir. İncesu bölgemizde, yer tamam, kredi için şimdi ön görüşmeler prensip olarak yapıldı. 2 yıl ödemesiz, 5 yıl ödemeli, yerli bir finansman olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin ilklere imza atan bir belediye olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Muhtemelen Eylül, Ekim ayında, Ulaşım A.Ş.’mizin enerji giderini karşılamak, sübvansiyonu gidermek adına çalışma yapıyoruz. Ekim ayında üretmeye başlayacağız. İlklere imza atan bir belediye” dedi.

Ekonomiye katkısı aylık 30 milyon lira olacak bir proje

Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut da meclis üyelerine bilgi vererek, “21 megavatlık yılda 60 milyon kilovat şu demek oluyor, raylı sistemde tükettiğimiz tüm enerjinin karşılanması, neredeyse bunun bir misli de enerji üretilmesi, ürettiğimiz enerji ile finansmanın karşılanması anlamına geliyor. İzinlerimiz biter bitmez, meclisimize sunduk. Ekonomiye katkısı aylık 30 milyon lira bir olacak bir proje” ifadelerini kullandı.

Raylı sistemin tüm elektrik, enerji ihtiyacını karşılayacak

Mecliste, Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan proje tanıtım videosu da meclis üyelerine izletildi. Türkiye’de ve dünyada örnek alınan raylı sistem ağında günlük yaklaşık 200 bin yolcu taşınırken, yıllık 32 milyon kilovat/saat enerji tüketimi gerçekleşirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından toplu taşımanın sürdürülebilir finansmanını oluşturmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kullanım payını arttırmak amacıyla raylı sistemin tüm elektrik, enerji ihtiyacını karşılayacak, öz tüketim fazlası enerjiden gelir sağlayacak Rüzgâr Enerji Santrali projesi geliştirildi.

İncesu’da toplam 21 megavat güce sahip, 3 adet rüzgâr enerji türbinden oluşacak yılda 60 milyon kilovat/saat enerji üretimi sağlayacak.