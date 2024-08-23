Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Hızlı Tren planlanırken Kayseri adeta yok sayıldı'

Bir şehrin potansiyellerini koruyabilmesi için tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri yanında dış dünya ile bağlantılarının güçlü olması gerektiğini vurgulayan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları ifade etti:

'O şehre ulaşım imkanlarının gelişimi, bir kentin kaderini belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Ulaşım, bir şehri bölgesel bir merkez haline getirir, ekonomik büyümeyi hızlandırır ve şehri cazip bir yerleşim alanına dönüştürür.

Bir şehre ulaşım imkanlarının gelişimi, o şehrin büyümesi ve kalkınmasında temel bir rol oynar. Ulaşım ağlarının genişlemesi ve çeşitlenmesi, şehirleri daha erişilebilir kılarak ekonomik büyümeyi, kültürel zenginleşmeyi ve nüfus artışını destekler. Bu nedenle, şehirlerin gelecekteki büyüme stratejilerinde ulaşım yatırımları, vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Ulaşım, sadece bir yerden bir yere gitmeyi kolaylaştırmakla kalmaz; bir şehrin kaderini de kökten değiştirebilir.

Bu bağlamda Kayseri tarihte jeopolitik olarak güçlü konumu sayesinde öncelikli olarak ulaşım altyapısına erişebilmiştir. İpek Yolu’nun Kayseri’den geçişinden başlayarak Osmanlı’nın Demiryolunu imar etmesine, Sanayi devrimi ile birlikte üretime yönelen şehre Doğu’dan Batı’ya, Kuzeyden Güney’e yollar açılmasına kadar hep Devlet yöneticilerinin dikkate aldığı bir şehirdir.

Ancak, maalesef son 20 yılımızda gerek merkezi, gerekse merkezi yönetimle birlikte olan yerel yönetimimiz döneminde bu 4,000 yıllık gelenek bozulmuş, Ülke’nin iki büyük ulaşım projesi olan Otoyol ve Hızlı Tren planlanırken Kayseri adeta yok sayılmıştır. Bu projeler sadece seçim zamanı vaat verme projeleri olmuştur. Otoyol üzerine yazılan “Kayseri” yön levhası yerel politikacılarımızın en büyük başarı hikayeleridir…

Bugün Hızlı Tren Yerköy İstasyonu açıldı. Yerköy ve çevresinde YHT ile seyahat edecek vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Yönetenlerimizden artık yapabileceklerinden fazla bir şey istemiyoruz. Hiç değilse otobüs, minibüs gibi bir araçla Yerköy istasyonuna transferi sağlayın…

Bari bunu yapın…'

