Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Siyasette Kutuplaşmaya Değil, Memleket İçin İşbirliğine İhtiyacımız Var!'

"SAADET PARTİSİ HERKESLE DİYALOG KURMAYA HAZIRDIR!"

Başkan Altun, Saadet Partisi olarak toplumun her kesimiyle diyalog halinde olduklarını, fikir ayrımı gözetmeksizin ortak akıl oluşturma gayretinde bulunduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Biz görüş, fikir ayırmaksızın hem siyasi partileri hem de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyoruz. Onlarla siyasetin nasıl olması gerektiği hususunda kendi önerilerimizi paylaşıyoruz. Kayseri özelinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun tüm mevkidaşlarımızla bir araya geliyoruz ve diyoruz ki; Saadet Partisi olarak memleket menfaatine atılacak her türlü adımda biz varız, hazırız. Bizden gelen bir fikir güzel olabilir ama bunu ‘bu fikir bize ait değil’ diyerek yok saymak, siyasetin en büyük yanlışlarından biridir. Ülkemiz için, memleketimiz için ne yapılması gerekiyorsa, Saadet Partisi olarak 7/24 göreve hazırız!”

"KUTUPLAŞTIRICI SİYASETE KARŞIYIZ, BİRLİK VE DİYALOĞU SAVUNUYORUZ!"

Başkan Altun, siyasetteki sert üslup ve ayrıştırıcı dilin toplumu derin yaralara sürüklediğini, Saadet Partisi’nin ise tam tersine birleştirici bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı:

“Siyaset, insanları ayrıştırma, kutuplaştırma aracı değildir. Biz, her kesimle görüşmeye, konuşmaya, istişareye açığız. Bugün siyasetin içinde bulunduğu keşmekeşi düzeltmek, siyaseti saygın bir hale getirmek için Saadet Partisi’nin gücü vardır ve bu yeterlidir. Evet, belki sindire sindire ilerliyoruz ama nihayetinde toplum görecek ki; Saadet Partisi, siyasetin seviyeli, saygılı ve uzlaşı içinde yapılabileceğini ispat edecektir.”

"SAADET PARTİSİ, ÜLKENİN HER MESELESİNE ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIYOR!"

Başkan Altun, siyasetin sadece söylem değil, çözüm üretme alanı olması gerektiğini, Saadet Partisi'nin de bu anlayışla hareket ettiğini belirtti:

“Bizler, ülkemizin ve Kayseri’mizin meselelerini masaya yatırıyor, çözüme yönelik adımlar atıyoruz. Sadece eleştiren değil, çözüm öneren bir anlayışla hareket ediyoruz. Ziyaret ettiğimiz her siyasi partiye ve sivil toplum kuruluşuna da bu mesajı veriyoruz. Önceliğimiz; toplumun refahı, adaletin sağlanması ve ülkemizin kalkınmasıdır.”

"BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK, ÜLKEYİ DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE TAŞIYABİLİRİZ!"

Başkan Altun, partiler arası rekabetin memleketin geleceğini olumsuz etkilememesi gerektiğini, siyasette ortak akıl ve diyalog zemininin güçlendirilmesiyle Türkiye’nin çok daha güçlü bir geleceğe taşınabileceğini ifade etti:

"Saadet Partisi olarak, ülkemizin yarınlarını daha sağlam inşa edebilmek adına tüm siyasi aktörlerle işbirliği yapmaya hazırız. Memleketin çıkarı neyi gerektiriyorsa, biz orada olacağız! Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik ruhuyla yönetilmeli, ortak akıl ve diyalog mekanizmaları işletilmelidir. Biz, bu mücadelede üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz!"dedi.