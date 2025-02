‘Aile İçi İletişimi Güçlendirmeye Yönelik Eğitim Programı Tanıtım Toplantısı’ gerçekleştirildi

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Bugünden başlayarak tüm ilimiz genelinde valimizin liderliğinde bir aile etkinliği farkındalığı, bir aile etkinliği mottosunu başlatmış oluyoruz. Mottomuzda ‘Güçlü Bağlar Mutlu Anılar’dır” dedi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi’nde, Kayseri’de aile eğitimi çerçevesinde ailenin bilinçlenmesi ve güçlenmesine yönelik ‘Aile İçi İletişimi Güçlendirmeye Yönelik Eğitim Programı Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi.

Toplantıya Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Okul Aile Birliği Başkanları ve veliler katıldı. Toplantıda ayrıca Uzman Psikolog Özkan Şenol, velileri bilgilendirme adına seminer gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, aile bağlarının güçlendirilmesine ve ebeveynlerin rolüne dikkat çekti. Müdür Esen, “Bugün burada yaklaşık 1 ay önce valimizin talimatlarıyla hazırlamış olduğumuz Güçlü Bağlar Mutlu Anılar Aile Etkinlikleri projemizin tanıtım programına hoş geldiniz. İnsan dediğiniz varlık öğrenmeyi arzu ederek doğar ve o şekilde de büyümeye devam eder. Aslında bilme dediğimiz şey bilme etkinliğinin kazanılması, yetkinliğinin kazanılması demektir. İnsan öncelikle doğduğu ailede öğrenmeye başlar sokakta mahallede bu öğrenime sürecine hayatta devam eder. Okul denilen normal ortamda ise dönmesini daha da derinleştirerek ya da daha da özelleştirerek devam eder. Sayın valim 21. yüzyıl şüphesiz çok farklı bir şekilde karşınıza çıktı. 21 yüzyılda da eğitimin aslında baktığımızda ana aktörlerinden birisi ailedir. Her ne kadar zaman içerisinde geleneksel eğitim içerisinde ailenin rolünün zaman zaman sarsıldığı ya da başkalaştığı tartışılsa da yine de eğitimde ana o aktör öncelikle ailedir. Bunun altını özellikle çizmek lazım işte bu ana aktör olma özelliğini bir anlamda farklılaştıran içinde yaşadığımız çağla birlikte başkalarına üç temel unsur olduğunu düşünüyoruz. Birincisi dijitalleşme ikincisi küreselleşme üçüncüsü de sosyal değişimdir. Bugünden itibaren tüm evlerimize her hafta 4 beceri etkinliğini yayınlamış olacağız, bunları biraz önce gördüğünüz gibi video örneklerini de yayınlamış olacağız. Sizlerden ricamız olur ki temennimiz olur her şeyden önce tüm ailelerimizin bu sürece etkin bir şekilde katılımını sağlamak. Bunu ancak ve ancak siz yapabilirsiniz diye düşünüyoruz. Onun için bugünden başlayarak tüm ilimiz genelinde valimizin liderliğinde bir aile etkinliği farkındalığı, bir aile etkinliği mottosunu başlatmış oluyoruz. Mottomuzda ‘Güçlü Bağlar Mutlu Anılar’dır” diye konuştu.