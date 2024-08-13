Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun oldu
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun'un yerine koltuğa Erdal Altun getirildi.
Saadet Partisi Kayseri Eski İl Başkanı Baki Coşkun, dün sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamayla birlikte başkanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Coşkun’un açıklamasında “Görevimden Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının talebi ile ayrılmış bulunuyorum” ifadeleri yer almıştı.
Baki Coşkun’un başkanlık görevini bırakmasının ardından göreve Erdal Altun getirildi.
ERDAL ALTUN KİMDİR?
1976 yılında Hacılar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde eğitim hayatını tamamladı. Kayseri Ticaret Odası Bilişim Komitesi Üyesidir ve 2019’da Saadet Partisi Hacılar Belediye Başkan Adayı olmuştur.