Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun'dan Hızlı Tren İşçilerinin Yaptığı Eyleme Destek

Altun, yıllardır Kayseri’ye getirilmesi için söz verilen ancak bir türlü tamamlanamayan hızlı tren projesinin, işçilerin hak ettikleri ücretleri alamamaları nedeniyle daha da yavaş ilerlediğini belirtti. İşçilerin emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurgulayan Altun, “Çalışanlarımızın hakkını alamadığı bir ortamda, projelerin ilerlemesi de mümkün değildir. Emekçilerin haklı taleplerinin sonuna kadar yanındayız” dedi.

Kayseri-Yerköy Hızlı Tren hattı, şehrin ulaşım altyapısına büyük katkı sağlaması beklenen projeler arasında yer alıyor.

Öyle ki şehrimizin İpek Yolu üzerinde bulunan geçmişi milahtan önce 4000 yıllarına dayanan bir ticaret merkezi olma özelliğini koruması ve Ticaretinin diğer şehirlerle hızlanması, vatandaşların konforlu, hızlı seyahat etmesi açısından hızlı trenin gelmesi son derece önemlidir.

Ancak zaten diğer şehirlerden geçen hatta bağlantı yapılarak Kayseri’ye gelmesi planlanan hızlı tren hattının Ak Partinin bu projeyi istemez tavırları, yaşanan maaş gecikmeleri ve iş bırakma eylemleri, projenin tamamlanma sürecini daha da belirsiz hale getirmektedir.

Ak Parti Kayseri’de yıllarca birinci parti olmasına rağmen, bakanlar cumhurbaşkanları çıkartmasına rağmen ilimize hızlı tren ve otobanı halen reva görmemiştir.

Bu durum şehrin verdiği desteğe ihanettir. Mutlaka Kayserili hemşerilerimiz önümüzdeki ilk seçimlerde bu tercihini haklı olarak gözden geçirecektir.

"Gönülsüz aş ya karın ağrıtır ya baş" atasözümüzün tamda açıklamasının yaşandığı bir olayla karşı karşıyayız diyerek işçilerin haklarının verilmesi konusunda desteklerini ifade etti.