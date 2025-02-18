Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatından AK Parti İl Başkanlığına Ziyaret

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Kayseri’nin gelişimi ve siyasi gündemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Başkanı Erdal Altun, Hüseyin Okandan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, siyasetin nezaket çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, merhum dedesi için taziye dileklerini ileterek, sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Saadet Partisi heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, farklı siyasi görüşlere sahip partilerin bir araya gelerek Kayseri’nin ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmasının önemine dikkat çekti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından sona erdi.