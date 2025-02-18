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  • Tartıştığı memur arkadaşını öldüren polis memuru 25 yıl hapis cezası aldı

Tartıştığı memur arkadaşını öldüren polis memuru 25 yıl hapis cezası aldı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü'nde tartıştığı idari memur F.S.S.'yi (35) 15 silahla vurarak ölümüne sebep olan polis memuru Ş.K.'nin (50) yeniden yargılana sonucu tekrar 25 yıl hapis cezası aldı.

Tartıştığı memur arkadaşını öldüren polis memuru 25 yıl hapis cezası aldı

Olay 14 Eylül 2023 tarihinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nde meydana geldi. Aralarında daha önce tartışma yaşanan polis memuru Ş.K. ile emniyette görevli idari memur F.S.S. tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu F.Ç. beylik tabancası ile F.S.S.’ye ateş etti.  F.S.S. yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan F.Ç. tutuklandı. Ş.K. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık Ş.K. ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası aldı.

YENİDEN YARGILAMA YAPILDI

Dosya İstinaftan döndü. Sanığın yeniden yargılanması yapıldı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Ş.K., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. 
Teknisyenin müşteki babası C.S., “Sanık duygu sömürüsü yapıyor. Sürekli oğluma tehditlerde bulunmuştur. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını istiyorum” dedi. 

Teknisyen F.S.S.‘nin müşteki annesi N.S., “Oğlumun yaş gününü kutlayacaktık. Pastasını sipariş etmiştim. Oğlum temiz ge dürüsttü. Sanığın depremzedelere küfür etmesi sonucu oğlum tepki göstermiştir. Çünkü ailesinden 17 kişiyi depremde kaybetti. Sanık ‘15 el ateş ettim gidin bakın’ diyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını istiyorum” dedi.

SANIK Ş.K. PİŞMANIM

Mahkeme başkanına sözlü savunma veren tutuklu sanık Ş.K., “Olay ortada tahliye konusunda takdir mahkemenin. Pişmanım” dedi. Mahkeme heyeti sanığın daha önce ‘kasten öldürme’ suçundan aldığı 25 yıl hapis cezasını tekrarları. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi

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