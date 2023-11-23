Saadet Partisi Melikgazi Divan Toplantısı yapıldı

Saadet Partisi Melikgazi ilçe teşkilatı kasım ayı ilçe Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Baki Coşkun, Vacit Kip ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Aydın, “Biz yeniden büyük Türkiye derken tam bağımsız şahsiyetli bir dış politikayı uygulayan bir Türkiye’yi hedefledik. Biz yaşanabilir Türkiye’den günün sonunda birileri bu sözü verirken herhalde şunu anladılar. Yaşanabilir Türkiye’den köprüyü, yolu betonu, tünelleri anladılar. ‘Yeniden Büyük Türkiye’ sözünden ihtişamlı sarayları, yüzlerce araçlık konvoyları anladılar. Eğer bunun ötesinde bir şey anlamış olsalardı. Bugün 46 gün oldu bizim gözümüzün içine baka baka, bütün insanlığın vicdanını kanatırcasına İsrail’in yapmış olduğu zulüm karşısında gıkımız çıkabilirdi. Eğer ‘Yeniden Büyük Türkiye’den bizim anladığımızı anlamış olsaydı birileri, bugün İsrail bu zulmünü yapamazdı. Kapalı kapılar ardında verilen bir kısım sözler olmamış olsaydı bir kısım bağımlıklar olmamış olsaydı herhalde yüreği bizim gibi yananların İsrail’in bu zulmü karşısında adım atma imkanları olurdu” ifadelerini kullandı.

Genel merkez ne kadar güçlü olursa Saadet Partisi’nin de iktidara gelme ihtimali daha yüksek olacağını dile getiren Başkan Coşkun, “İlçelerimiz ne kadar güçlü olursa ilimiz o kadar güçlü olur. İllerimiz ne kadar güçlü olursa genel merkezimiz o kadar güçlü olur. Genel merkezimiz ne kadar güçlü olursa iktidara gelme ihtimalimiz daha da yüksek olur. Bugün milli görüş iktidarda olmuş olsaydı emin olun Gazze’de yapılan bu zulüm bugüne kadar durdurulmuş olurdu. Bugün gerek Gazze olsun gerekse de vatandaşlarımızın sorunları olsun bunları en iyi şekilde dile getirme gayreti içerisindeyiz. Ancak yeterli değil. Saadet Partisi’nin tekrar yükseldiği yerel seçimlerde en başarılı şekilde iktidara taşımak zorundayız. Sonrasında da önümüzdeki ilk genel seçimlerde Saadet partimiz en güçlü şekilde meclise gönderip iktidarın bir ortağı hatta tek başına iktidar yapma mecburiyetimiz var” şeklinde konuştu.

Melikgazi İlçe Başkanı Kip ise, “Divan toplantılarımızı büyük salonlarda icra edemiyorduk. Maalesef iktidar veya belediyeler hiçbir şekilde bize salon vermiyorlar. Bu salonu bulana kadar en az 20 yerle görüştük. 20 yıldır Kayseri yerel yönetimlerde AK Parti iktidarı tarafından yönetilmekte. Gelinen noktada yerel yönetimler çok ciddi bir şekilde yorulmuş ve yıpranmış vaziyette. Bugün bir yağmur yağdı mı yollar hemen göle dönüyor. Trafik noktasında büyük sorunlar var. Yorgun belediyelerimiz var. Belediye yöneticilerimiz bedenleri değil zihinleri yorgun bu zihniyetin değişmesiyle birlikte inşallah Saadet kadroları yeniden milli görüş belediyeciliğini Kayseri’ye tanıtacaktır” diye konuştu.